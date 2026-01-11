Cedimento sulla SP2, stop ai mezzi pesanti a Roccella Valdemone

Sono in corso interventi di messa in sicurezza lungo la Strada Provinciale SP2, nel territorio del Comune di Roccella Valdemone, a seguito di un cedimento strutturale che ha interessato un muro portante nel tratto compreso indicativamente tra il chilometro 4+000 e il chilometro 5+000. La criticità è stata accertata nel corso di un sopralluogo tecnico congiunto effettuato dal personale della Città Metropolitana di Messina insieme al responsabile della viabilità.

Dalle verifiche svolte sono emerse condizioni tali da non consentire il transito in sicurezza dei veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate, in considerazione delle sollecitazioni che il traffico pesante potrebbe esercitare sulla sede stradale compromessa. Alla luce di tali riscontri, è stata adottata un’ordinanza contingibile e urgente del sindaco che dispone la chiusura temporanea al traffico dei mezzi pesanti, con decorrenza dal 9 gennaio 2026 e fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il provvedimento è finalizzato a prevenire un possibile aggravamento del dissesto e a tutelare l’incolumità degli utenti della strada. Rimane comunque garantito il transito ai mezzi di soccorso e di emergenza, mentre il divieto riguarda tutti gli altri veicoli con portata superiore al limite indicato.

Nel frattempo, i cantonieri hanno provveduto all’installazione della segnaletica stradale temporanea, conforme alle disposizioni del Codice della Strada, al fine di informare tempestivamente gli automobilisti e assicurare una corretta regolazione dei flussi di traffico. L’ente metropolitano ha comunicato che sono previste ulteriori verifiche tecniche e interventi mirati al consolidamento dell’area interessata, propedeutici alla riapertura completa della SP2 in condizioni di piena sicurezza.

👁 Articolo letto 164 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.