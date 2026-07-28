Policlinico Messina, 79enne riapre gli occhi dopo un delicato intervento

Un intervento di chirurgia plastica eseguito all’Azienda Ospedaliero-Universitaria G. Martino di Messina ha consentito a un paziente di 79 anni di recuperare il normale campo visivo dopo una grave compromissione provocata da una rara patologia neurologica.

L’uomo presentava una marcata ptosi bilaterale che aveva determinato la completa chiusura delle palpebre, impedendogli di aprire gli occhi. Per affrontare il problema, l’équipe della Chirurgia Plastica ha eseguito una procedura che prevede il collegamento della palpebra alla regione sottostante il sopracciglio, consentendo ai muscoli frontali di sostituire la funzione del muscolo elevatore ormai quasi del tutto inattivo. L’intervento, caratterizzato dalla necessità di una precisione millimetrica per garantire la corretta simmetria, è stato realizzato dal team diretto dal professor Michele Colonna, con la partecipazione della professoressa Maria Rosaria Galeano e del dottor Vella.

Determinante anche il contributo multidisciplinare assicurato dall’Unità di Neurologia e Neurofisiopatologia, diretta dal professor Carmelo Rodolico, con il supporto diagnostico e terapeutico della dottoressa Carmen Terranova, e dall’Unità di Oftalmologia guidata dal professor Pasquale Aragona, con il contributo clinico del professor Alessandro Meduri.

«La collaborazione interdisciplinare in questo genere di patologie si rivela sempre molto importante ed è un esempio di sinergia indispensabile per la corretta gestione del paziente. Sono ormai trascorsi più di due mesi e siamo felici di affermare che il paziente sta bene, il risultato è stabile e l’intervento è perfettamente riuscito», ha dichiarato il professor Michele Colonna.

«Lavorare in équipe, mettendo in rete professionalità diverse, significa garantire ai pazienti risposte appropriate, personalizzate e di elevata qualità. Un intervento che assume un valore ancora maggiore perché restituisce autonomia, sicurezza e migliora la qualità di vita del paziente», ha affermato il direttore amministrativo dell’AOU G. Martino, dottoressa Elvira Amata.

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