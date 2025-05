Gioiosa Marea ospita la finale del Campionato Territoriale Volley S3

Domenica 11 maggio, a partire dalle ore 9:30, Gioiosa Marea ospiterà la terza e ultima tappa del Campionato Territoriale Volley S3, un evento organizzato dal Comitato Territoriale FIPAV Messina. La manifestazione, che si terrà in uno degli scenari più suggestivi della provincia, vedrà scendere in campo squadre giovanili provenienti da tutta l’area messinese, pronte a competere in un clima di sportività e divertimento. Il Volley S3, che promuove i valori educativi e inclusivi dello sport, coinvolgerà centinaia di giovani atleti, facendo emergere lo spirito di squadra e la passione per la pallavolo sin dalle prime fasce d’età.

Il 30 aprile, presso il Comune di Gioiosa Marea, è stata organizzata una conferenza stampa di presentazione dell’evento, alla quale hanno partecipato la Sindaca, Dott.ssa Tindara La Galia, l’Assessore allo Sport, Avv. Salvatore Salmeri, il Vicepresidente del Comitato Territoriale FIPAV Messina, Luca Leone, e il Consigliere e Responsabile del Volley S3, Giuseppe Venuti. Durante l’incontro, le autorità hanno espresso il loro apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando l’importanza di simili manifestazioni per lo sviluppo sportivo e sociale dei più giovani, nonché per la valorizzazione del territorio attraverso lo sport.

L’appuntamento conclusivo del campionato rappresenta dunque un’opportunità di crescita per i partecipanti e una giornata di celebrazione per la comunità di Gioiosa Marea, pronta ad accogliere atleti, famiglie e appassionati.

