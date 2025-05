Meteo, temperature sopra la media stagionale per il fine settimana

Sabato e domenica la Sicilia sarà interessata da un campo di alta pressione che garantirà condizioni meteorologiche stabili e soleggiate su tutto il territorio. Sui litorali tirrenico, ionico e meridionale, così come sull’Appennino e nelle zone interne, il cielo si presenterà prevalentemente sereno o con rare velature per l’intera giornata. I venti, deboli, proverranno dai quadranti nord-orientali, con una tendenza ad attenuarsi e ruotare ulteriormente verso nord-est. Lo zero termico si manterrà intorno ai 3.700 metri sabato, per salire a circa 3.850 metri domenica. Il mare sarà poco mosso nel Basso Tirreno e nel Canale di Sicilia, mentre il Mare di Sicilia presenterà condizioni di moto ondoso più marcate sabato, con un lieve miglioramento nella giornata successiva.

Nei prossimi giorni si prevede un ulteriore rafforzamento dell’anticiclone subtropicale che si estende sul Mediterraneo centro-occidentale, favorendo una stabilità atmosferica persistente e cieli prevalentemente sereni. Tale configurazione determinerà un incremento graduale delle temperature, che si manterranno al di sopra delle medie climatiche stagionali.

Le condizioni atmosferiche previste per il fine settimana assicurano un clima stabile e soleggiato sull’isola, con temperature in aumento e venti moderati dai settori nord-orientali, elementi che caratterizzeranno anche i giorni successivi. – Fonte 3Bmeteo.

