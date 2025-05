Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 2 all’8 giugno

La Polizia Stradale di Messina ha diffuso l’elenco delle tratte autostradali dove, nel corso della prossima settimana, saranno attivi i dispositivi di controllo della velocità. L’iniziativa, finalizzata a sollecitare un comportamento responsabile da parte degli automobilisti, mira al rispetto dei limiti e alla prevenzione degli incidenti stradali. Si sottolinea l’importanza di mantenere sempre una velocità adeguata per garantire la sicurezza sulle strade.

I controlli saranno operativi da lunedì 2 giugno a domenica 8 giugno 2025 sulle autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo, concentrandosi in particolare sui tratti con maggiore frequenza di incidenti. Il calendario prevede che nelle giornate di mercoledì 3 e giovedì 4 giugno i servizi di monitoraggio si svolgeranno in modo alternato su entrambe le autostrade, in entrambe le direzioni di marcia.

Tale attività si inserisce in un programma costante di vigilanza volto a contenere i rischi legati alla velocità e a migliorare la sicurezza stradale nella zona metropolitana di Messina e sulle principali arterie siciliane.

La Polizia Stradale invita gli automobilisti a moderare l’andatura, ribadendo che il rispetto delle norme rappresenta il primo passo per ridurre gli incidenti e tutelare l’incolumità di tutti gli utenti della strada.

