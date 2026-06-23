Messina, confermato l’abbonamento estivo ATM per gli Under 18

A partire dal 1° luglio e fino al 30 settembre 2026, i giovani messinesi potranno usufruire di una formula agevolata per gli spostamenti sulla rete urbana di trasporto pubblico. ATM ha infatti confermato anche per la stagione estiva l’abbonamento dedicato agli Under 18, che consentirà l’utilizzo illimitato dei mezzi aziendali al costo di 35 euro.

La proposta è destinata ai ragazzi che non hanno ancora raggiunto la maggiore età e ai giovani di 18 e 19 anni che risultavano già in possesso dell’abbonamento scolastico ATM relativo all’anno 2025/2026. Il titolo di viaggio potrà essere acquistato presso il Front Office di via La Farina e nei punti vendita ATM situati nelle aree di Annunziata, Cavallotti e ZIR.

Per l’intero periodo estivo, gli utenti aderenti all’iniziativa avranno la possibilità di viaggiare senza limitazioni di orario su tutte le linee del trasporto pubblico cittadino.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra ATM e il Comune di Messina con l’obiettivo di favorire una maggiore diffusione della mobilità pubblica tra i più giovani anche durante i mesi estivi, agevolando gli spostamenti verso le località balneari e le aree maggiormente frequentate nelle ore serali.

Il sindaco di Federico Basile ha dichiarato: “Ripresentiamo l’abbonamento Under 18 con l’intento di incoraggiare un numero sempre maggiore di ragazzi a scegliere il trasporto pubblico per raggiungere spiagge e luoghi di aggregazione estivi. Gli autobus rappresentano un’alternativa ai mezzi privati e contribuiscono a una maggiore sicurezza della circolazione”.

Sulla stessa linea il direttore generale di ATM, Pietro Picciolo, che ha sottolineato: “Il trasporto pubblico cittadino ha raggiunto livelli elevati di affidabilità e puntualità, sia di giorno sia di notte. Per questo proponiamo nuovamente un abbonamento estivo a tariffa contenuta, apprezzato dai giovani utenti e dalle loro famiglie”.

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