Auser e Comune uniti a San Giorgio per prevenire i raggiri agli anziani

di Miragliotta Maria Cristina – Le truffe ai danni delle persone anziane continuano a rappresentare una criticità diffusa sul territorio nazionale, con modalità sempre più diversificate che puntano a sfruttare la vulnerabilità delle vittime. Per promuovere una maggiore consapevolezza e fornire strumenti utili alla prevenzione, l’Auser di Gioiosa Marea e il Comune di Gioiosa Marea hanno organizzato un incontro pubblico dal titolo “Non farti truffare”.

L’appuntamento si svolgerà il 25 giugno 2026 alle ore 18:30 presso il Salone Parrocchiale di San Giorgio di Gioiosa Marea. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di informare la cittadinanza sui principali raggiri messi in atto dai truffatori e sulle precauzioni da adottare per ridurre il rischio di diventare vittime di tali reati.

All’incontro prenderanno parte Franca Sidoti, presidente dell’Auser, la sindaca di Gioiosa Marea Giusi La Galia, il maresciallo Edoardo Matteu della Stazione Carabinieri di Gioiosa Marea e il presidente del Consiglio comunale Gabriele Buttò. Il dibattito sarà moderato da Teodoro Lamonica.

Tra gli episodi più frequenti figurano le telefonate effettuate da falsi appartenenti alle forze dell’ordine o da sedicenti professionisti che segnalano inesistenti incidenti o vicende giudiziarie riguardanti familiari, chiedendo denaro o preziosi per risolvere presunte emergenze. Restano inoltre diffusi i tentativi di raggiro porta a porta, con persone che si presentano come tecnici o incaricati di enti pubblici per ottenere l’accesso alle abitazioni.

Negli ultimi anni si sono aggiunte anche le frodi informatiche, realizzate tramite email, messaggi o telefonate finalizzate all’acquisizione di dati personali e bancari. “L’attenzione di oggi è la serenità di domani” è il messaggio scelto per accompagnare l’iniziativa dedicata alla prevenzione e all’informazione.

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