Iniziativa ASP Messina e Comune per la prevenzione dell’ictus il 29 ottobre

L’ASP di Messina, in collaborazione con il Comune e con l’UOSD Stroke del Policlinico, promuove per il 29 ottobre una giornata dedicata alla sensibilizzazione sull’ictus, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e ridurre incidenza, mortalità e disabilità correlate. L’iniziativa si terrà dalle 9.00 alle 13.00 nell’Atrio del Municipio.

L’incontro si inserisce nel contesto delle azioni elaborate a seguito del Meeting delle Nazioni Unite sulle malattie croniche non trasmissibili, che hanno evidenziato la necessità di interventi di prevenzione primaria. L’ictus è definito come una grave emergenza neurologica causata dall’interruzione del flusso sanguigno in un’area del cervello, con conseguenze che possono essere irreversibili. Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno si registrano circa 12 milioni di casi nel mondo e l’80% degli episodi potrebbe essere evitato intervenendo sui fattori di rischio.

L’evento rientra nelle attività del Progetto Regionale “Screening delle MCNT” e nelle iniziative promosse dalla Global Stroke Action Coalition in occasione della Giornata Mondiale dell’Ictus. Durante la mattinata sarà presente un’area destinata alla vaccinazione, allestita in collaborazione con il Centro Vaccinale dell’UOSD Igiene Ospedaliera del Policlinico, diretto dalla dott.ssa Cristina Genovese.

Sono previsti gli interventi, tra gli altri, del Sindaco di Messina Federico Basile, del Direttore Generale dell’ASP Giuseppe Cuccì, dell’assessore alle politiche sociali Alessandra Calafiore, di dirigenti e specialisti in ambito neurologico e della prevenzione. Il prof. Antonio Toscano, Direttore della U.O. Stroke Unit del Policlinico Universitario, presenterà una relazione dal titolo “Fenomenologia dell’ictus cerebrale e prevenzione”. È prevista inoltre la testimonianza di Gianluca Rossellini, addetto stampa dell’ASP.

