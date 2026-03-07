Messina, quindicenne denuncia abusi durante la festa di compleanno

Una quindicenne ha denunciato di aver subito abusi sessuali durante una festa di compleanno che si sarebbe svolta a Messina nello scorso mese di agosto. Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri, coordinati dalla Procura per i minorenni della città dello Stretto.

La segnalazione alle autorità è stata presentata dalla madre della ragazza, che ha formalizzato la denuncia per violenza sessuale. Da quel momento sono stati avviati approfondimenti investigativi da parte dei militari dell’Arma, che hanno raccolto diverse testimonianze per ricostruire quanto sarebbe accaduto nel locale dove si teneva la festa.

Secondo quanto riferito dalla giovane, a compiere l’abuso sarebbe stato un diciottenne presente all’evento. Il ragazzo risulta indagato nell’ambito del procedimento e respinge le accuse mosse nei suoi confronti.

Un passaggio rilevante dell’indagine si è svolto ieri davanti al Tribunale per i minorenni di Messina, dove è stato celebrato un incidente probatorio. L’udienza, durata circa un’ora e mezza, è stata disposta per acquisire la testimonianza della minorenne in una fase anticipata dell’istruttoria, con modalità tali da garantire la massima tutela della persona coinvolta e preservare la genuinità delle dichiarazioni.

La quindicenne è stata ascoltata in un ambiente protetto, al di fuori dell’aula, con l’assistenza di una psicologa. L’audizione si è svolta alla presenza della giudice per l’udienza preliminare Alessia Smedile e del pubblico ministero Antonietta Ardizzone, che coordina l’inchiesta.

Nel corso dell’incidente probatorio la giovane ha risposto anche alle domande dei difensori presenti: l’avvocato Carlo Autru Ryolo, legale del diciottenne indagato, e l’avvocato Antonello Scordo, che assiste la ragazza e i suoi familiari in qualità di parte offesa.

