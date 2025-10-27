Il Messina supera il CastrumFavara e annulla la penalizzazione

Il Messina ha superato il CastrumFavara per 2-1 nella prima gara ufficiale sotto la gestione del Racing City Group, disputata allo stadio “Franco Scoglio”. Il risultato consente alla formazione peloritana di azzerare la penalizzazione iniziale, portandosi a +2 in classifica. La partita si è svolta in un contesto di forte partecipazione di pubblico. I padroni di casa hanno creato la prima occasione con Tourè, autore di una conclusione alta da posizione favorevole. Gli ospiti hanno risposto con Frangiamone, fermato in extremis da Clemente. Al 20’ Roseti ha impegnato Lauritano con un intervento di istinto.

Il vantaggio è arrivato al 40’, quando lo stesso Roseti ha segnato con un colpo di testa dalla zona centrale dell’area. In avvio di ripresa, il CastrumFavara ha ristabilito la parità con un tiro da fuori area di Vaccaro che si è insaccato nell’angolo, superando Sorrentino. La formazione allenata da Pippo Romano ha quindi ripreso l’iniziativa, creando diverse opportunità con Zucco, Aprile e Bombaci, il quale ha colpito l’incrocio dei pali. Maisano ha successivamente impegnato il portiere con una conclusione dalla distanza.

La rete decisiva è giunta al 42’ della ripresa: Tourè ha effettuato un cross preciso per Saverino, che ha indirizzato il pallone in porta con un colpo di testa. Nel finale, espulsione di Cannavacciuolo e quattro ammonizioni complessive.

