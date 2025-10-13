Al Policlinico “G. Rodolico – San Marco” il convegno AIRTUM 2025

Dal 15 al 17 ottobre 2025 l’Aula Magna dell’Edificio 13 del Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania ospiterà il Convegno Nazionale AIRTUM, intitolato “AIRTUM a supporto di tutti gli stakeholder per la qualità del Registro Nazionale dei Tumori”. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Italiana dei Registri Tumori con il patrocinio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria etnea, si propone come momento di riferimento per esperti di epidemiologia, sanità pubblica e ricerca oncologica.

Nel corso delle tre giornate, epidemiologi, medici, ricercatori, rappresentanti istituzionali e professionisti del settore sanitario si confronteranno sul ruolo del Registro Tumori quale strumento fondamentale per la raccolta e l’analisi dei dati epidemiologici, elemento indispensabile per la prevenzione e la programmazione sanitaria. “Il Registro Tumori non è soltanto una banca dati – evidenziano gli organizzatori – ma una risorsa strategica per comprendere le tendenze delle patologie oncologiche e migliorare gli interventi di cura e prevenzione”.

Tra i temi al centro del confronto figurano l’evoluzione della classificazione dei tumori, l’armonizzazione dei registri europei, l’integrazione tra reti cliniche e sistemi di registrazione, le collaborazioni internazionali e l’analisi delle disuguaglianze sociali e di genere nella sopravvivenza oncologica. Particolare attenzione sarà dedicata anche all’uso dell’intelligenza artificiale, alla gestione dei big data e al rispetto della privacy, oltre che alle connessioni tra salute umana, animale e ambientale in ottica “One Health”.

Il convegno prevede inoltre sessioni di aggiornamento professionale rivolte a medici, biostatistici e operatori sanitari, con approfondimenti su buone pratiche e casi studio per favorire la formazione continua e il dialogo interdisciplinare nel campo dell’epidemiologia oncologica.

