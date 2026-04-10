Incidente mortale sulla strada statale 113, due le vittime ad Acquedolci

È di due vittime e due feriti il bilancio di un incidente stradale verificatosi nella serata di ieri lungo la statale 113, nel territorio di Acquedolci. A perdere la vita sono stati Giuseppe Criscì, 54 anni, e Domenico Gerbino, 25 anni.

Secondo quanto ricostruito, i due viaggiavano a bordo di una Volkswagen Golf guidata dal giovane, insieme alla figlia ventenne di Criscì, che risulta essere anche la compagna di Gerbino. L’auto si è scontrata con un’altra vettura della stessa casa automobilistica. L’impatto è stato particolarmente violento e non ha lasciato scampo ai due uomini.

La giovane donna è rimasta ferita ed è stata trasferita in condizioni d’urgenza all’ospedale di Ospedale di Sant’Agata Militello. Il conducente dell’altra automobile coinvolta ha riportato traumi e contusioni giudicati non gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare i primi soccorsi. Presenti anche i Carabinieri della stazione locale, impegnati nei rilievi per chiarire l’esatta dinamica del sinistro, e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sant’Agata Militello, che hanno operato per la messa in sicurezza dell’area e per le operazioni di soccorso.

La circolazione lungo il tratto interessato ha subito rallentamenti durante le fasi di intervento e di gestione dell’emergenza.

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