Torna la Sicily Music Conference dal 14 al 17 maggio

La Sicily Music Conference (SMC) ritorna dal 14 al 17 maggio, confermandosi come uno degli eventi di riferimento per l’industria musicale in Sicilia. L’edizione 2025, che si svolgerà tra Palermo e Catania, promette un programma ricco di attività, tra cui workshop, tavole rotonde, speed meeting, e showcase. Musica, innovazione e opportunità professionali saranno i temi centrali, con un focus sulle opportunità per i giovani che desiderano entrare nel mondo della musica.

L’evento, giunto al suo quarto anno, accoglierà musicisti, professionisti e appassionati da tutta Italia e dal mondo. Non mancheranno approfondimenti su temi rilevanti come la digitalizzazione, il music export, la riqualificazione degli spazi culturali e la salute mentale degli artisti. In particolare, la conferenza darà spazio alla discussione sul benessere mentale nel settore musicale, affrontando il tema del burnout con l’intervento di esperti.

La SMC si terrà in luoghi simbolo della città di Palermo, come i Cantieri Culturali alla Zisa, e a Catania, presso l’ex discoteca Empire, ora divenuta Casa della Musica, un esempio di riutilizzo di beni confiscati alla criminalità. Il programma prevede anche la presentazione della mappatura dei festival siciliani, un’utile risorsa per promuovere l’interazione tra turismo e musica, nonché la possibilità di entrare in contatto con professionisti del settore. Tra le attività, si segnala un incontro speciale con il Sindaco della Notte di Amsterdam, che presenterà le best practices della capitale olandese.

L’edizione 2025 punta a rafforzare la Sicilia come hub musicale nel Mediterraneo, creando un ponte tra artisti e operatori del settore, locali e internazionali, e promuovendo la musica come settore lavorativo attraverso workshop e incontri diretti con esperti.

