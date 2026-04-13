Incendi nel Messinese, roghi disagi e traffico rallentato sulla A20

Le raffiche di scirocco che hanno investito la provincia di Messina hanno favorito l’innesco e la propagazione di numerosi incendi di vegetazione, impegnando in modo diffuso i Vigili del Fuoco del comando provinciale.

La situazione più critica si è verificata nel villaggio di Salice, dove le fiamme hanno avuto origine in Contrada Forte dei Centri per poi estendersi rapidamente verso Contrada Marchetta e Contrada Mirto. Il fronte del fuoco ha raggiunto aree prossime ad alcune abitazioni, rendendo particolarmente complesse le operazioni di contenimento. Sul posto sono intervenute le squadre del Distaccamento Nord e del Distaccamento di Antillo.

Contemporaneamente, altri roghi hanno interessato diverse zone del territorio provinciale. Squadre operative dei distaccamenti di Milazzo, Patti e Sant’Agata di Militello sono state impegnate nel contrasto di ulteriori incendi attivi nei rispettivi comprensori.

Una criticità rilevante si è registrata lungo l’autostrada Autostrada A20, in direzione Palermo. Un incendio sviluppatosi ai margini della carreggiata ha prodotto una densa coltre di fumo che ha invaso la galleria Telegrafo, causando disagi alla circolazione e richiedendo un intervento immediato per garantire condizioni di sicurezza e visibilità agli automobilisti.

Le operazioni sono coordinate dalla sala operativa, con l’impiego di mezzi specifici tra cui autopompe serbatoio, moduli antincendio boschivo e autobotti per l’approvvigionamento idrico. Le condizioni meteorologiche hanno continuato a ostacolare le attività di spegnimento e bonifica.

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