Incendi in Sicilia, Anci: «Rafforzare prevenzione e tutela dei territori»

Anci Sicilia richiama l’attenzione sulla necessità di rafforzare la prevenzione degli incendi e il coordinamento istituzionale nell’Isola. Il presidente Paolo Amenta e il segretario generale Mario Emanuele Alvano intervengono dopo i roghi che nelle ultime settimane hanno interessato diverse aree siciliane, evidenziando i rischi per ambiente, attività economiche, abitazioni e sicurezza della popolazione.

I vertici dell’associazione hanno espresso cordoglio per la morte di Salvatore Giglia, il 26enne gravemente ustionato nell’incendio di Ciminna mentre tentava di proteggere la propria abitazione e il terreno. «Alla sua famiglia, ai suoi cari, al sindaco e all’intera comunità di Ciminna va la vicinanza di Anci Sicilia e degli amministratori locali siciliani», dichiarano Amenta e Alvano.

Secondo l’associazione, gli episodi registrati impongono un cambio di impostazione, con interventi programmati durante tutto l’anno sul fronte della pianificazione, manutenzione e vigilanza del territorio. Il vasto incendio di Taormina e quello che ha danneggiato il tetto e la galleria del centro commerciale Conca d’Oro di Palermo vengono indicati come esempi della vulnerabilità che interessa sia le aree naturalistiche sia quelle urbane e commerciali.

Anci Sicilia segnala inoltre le difficoltà amministrative di numerosi Comuni, alle prese con carenze di personale, risorse e competenze specialistiche. «Occorre invertire questa logica: semplificare, facilitare e supportare», sottolineano Amenta e Alvano, chiedendo meno procedure e maggiore assistenza tecnica.

L’associazione sollecita infine un coordinamento più strutturato tra Regione, Protezione civile, Corpo forestale, Vigili del fuoco, Comuni e gli altri soggetti competenti, insieme a un sistema stabile di supporto tecnico per gli enti locali.

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