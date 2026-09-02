Bronte-Adrano, concluso l’ammodernamento della Ss 284

Conclusi i lavori di ammodernamento del tratto della Strada statale 284 “Occidentale Etnea” compreso tra Bronte e Adrano, nel Catanese. L’intervento, gestito da Anas e finanziato dalla Regione Siciliana, ha riguardato circa quattro chilometri, dal km 26 al km 30.

Alla cerimonia di apertura del tratto rimodernato ha partecipato l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, insieme al presidente dell’Assemblea regionale siciliana, a rappresentanti della deputazione regionale e nazionale e ai sindaci del comprensorio.

Le opere hanno previsto l’adeguamento della sede stradale, la rettifica del tracciato e la rimozione delle intersezioni a raso considerate più pericolose. La spesa sostenuta è pari a circa 43,1 milioni di euro, su uno stanziamento complessivo di 66 milioni proveniente dal Piano di sviluppo e coesione-Fsc 2000-2006.

«Il completamento della tratta Bronte-Adrano rappresenta un risultato importante per la sicurezza e la mobilità», ha dichiarato Aricò, indicando come prossimo obiettivo l’ammodernamento del collegamento tra Adrano e Paternò.

Quest’ultimo tratto si sviluppa per circa 14,6 chilometri e interessa anche i collegamenti con Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Ragalna e Belpasso. Il progetto prevede una sezione di categoria C1 tra Adrano e Adrano Sud e di categoria B, strada extraurbana principale, fino a Paternò.

Per il primo lotto Adrano-Paternò, stralcio 1, il progetto esecutivo è stato approvato dal Commissario straordinario il 4 dicembre 2024. Il finanziamento complessivo ammonta a 185,6 milioni di euro, provenienti dal Fondo Unico Anas, dal Fsc 2014-2020 e dalla Legge di Bilancio 2024. Nel programma rientrano inoltre la manutenzione straordinaria della strada comunale Scalilli e il collegamento della Ss 284 con viale J. Kennedy e con la via di fuga di Protezione civile a Bronte.

👁 Articolo letto 431 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.