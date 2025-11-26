Procura di Siracusa interviene su sversamento nel polo industriale

La Procura di Siracusa ha disposto il sequestro preventivo di un serbatoio dell’impianto Isab nel polo petrolchimico di Priolo Gargallo, a seguito di uno strabordamento verificatosi nei primi giorni di novembre. Il provvedimento, emanato l’8 novembre, rientra nell’attività investigativa condotta dal Nucleo investigativo circondariale tutela ambientale e sanitaria su delega del sostituto procuratore Stefano Priolo, sotto il coordinamento del procuratore Sabrina Gambino.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, sulla parte superiore del serbatoio sarebbe stata rilevata una miscela di acqua e greggio, poi confluita nelle canalette di drenaggio e successivamente nella rete fognaria interna dell’impianto. L’ipotesi di reato iscritta nel fascicolo, al momento a carico di ignoti, riguarda una potenziale violazione delle norme ambientali.

L’episodio ha generato odori intensi avvertiti in particolare nell’area di Priolo Gargallo e, in misura minore, anche a Siracusa. Gli investigatori stanno ricostruendo le circostanze che avrebbero portato allo sversamento e stanno valutando eventuali responsabilità.

“Le verifiche proseguono secondo le procedure previste”, è stato riferito da fonti giudiziarie. Ulteriori analisi tecniche sono in corso per determinare l’esatta dinamica dell’accaduto e l’eventuale impatto sul sistema di smaltimento interno.

