Scontro notturno a Milazzo, tre giovani feriti, una in gravi condizioni

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri a Milazzo, intorno alle 22.30, lungo via Rio Rosso, all’intersezione con via Palmara, in prossimità dell’accesso per contrada San Marco. Nell’impatto sono rimaste coinvolte una Suzuki Ignis e una Bmw Serie 4. A bordo della utilitaria viaggiavano tre giovani, due donne e un uomo, tutti residenti a Milazzo.

L’urto ha avuto conseguenze rilevanti per gli occupanti della Suzuki, rimasti incastrati all’interno dell’abitacolo. Due feriti sono stati estratti in tempi contenuti, mentre per liberare la terza passeggera si è reso necessario un intervento prolungato, durato oltre trenta minuti. Le operazioni di soccorso sono risultate particolarmente complesse e hanno richiesto l’intervento di più squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno proceduto al taglio delle lamiere per consentire ai sanitari di operare in sicurezza.

Sul luogo dell’incidente sono giunte tre ambulanze del 118 e gli agenti della Polizia di Stato, impegnati nei rilievi per la ricostruzione della dinamica. Secondo una prima ipotesi, ancora in fase di accertamento, il sinistro potrebbe essere stato causato dal mancato rispetto di un segnale di arresto presente su via Palmara.

I tre feriti sono stati inizialmente trasferiti all’ospedale Fogliani di Milazzo. Le condizioni più gravi sono apparse sin da subito quelle della giovane estratta per ultima, che è stata successivamente trasferita in una struttura ospedaliera di Catania. Per lei la prognosi resta riservata. Gli altri due feriti, invece, hanno riportato lesioni giudicate serie ma non tali da metterne in pericolo la vita, con una prognosi di diversi giorni.

👁 Articolo letto 111 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.