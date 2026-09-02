Catania, controlli sui taxi abusivi in aeroporto: denunciato un 31enne

La Polizia di Stato ha effettuato un servizio mirato al contrasto del trasporto abusivo di passeggeri nell’area dell’aeroporto internazionale “Vincenzo Bellini” di Catania. L’attività, finalizzata a verificare il rispetto delle norme che regolano i servizi pubblici non di linea, si è concentrata negli spazi situati davanti alla zona arrivi dello scalo.

Ai controlli hanno preso parte gli agenti della Polizia di Frontiera, con il supporto della Polizia Locale del Comune di Catania. Durante il servizio, gli operatori hanno individuato un uomo che si trovava all’esterno di un’automobile lasciata con il motore acceso.

Secondo quanto accertato dagli agenti, il soggetto avrebbe avvicinato una coppia di turisti stranieri appena giunti in aeroporto, proponendo loro un servizio di trasporto verso il centro di Catania.

L’uomo, un 31enne catanese, è stato quindi fermato e sottoposto agli accertamenti necessari per verificare il possesso della licenza e delle autorizzazioni previste per svolgere regolarmente l’attività di trasporto pubblico non di linea.

Dalle verifiche effettuate è emerso che il 31enne non disponeva della licenza richiesta. Al termine degli accertamenti è stato pertanto denunciato all’Autorità Giudiziaria con l’ipotesi di reato di esercizio abusivo di professione.

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