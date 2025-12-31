Imprese artigiane, sbloccati 19 milioni per “Più Artigianato”

CNA Sicilia valuta positivamente lo sblocco di 19 milioni di euro destinati alle imprese artigiane siciliane, approvato dal Comitato tecnico regionale nel corso di una seduta conclusasi nelle ultime ore. Il provvedimento consentirà il finanziamento di circa 900 istanze presentate nell’ambito della misura “Più Artigianato”, rivolta al sostegno degli investimenti delle micro e piccole imprese del comparto.

La decisione arriva al termine di un confronto avviato da tempo tra le associazioni di categoria, la Crias e l’Assessorato Regionale alle Attività Produttive, guidato dall’Edy Tamajo. Secondo CNA Sicilia, l’elevato numero di domande pervenute conferma l’interesse del tessuto produttivo verso uno strumento ritenuto adeguato alle esigenze operative delle aziende artigiane.

“Questo via libera rappresenta un passaggio atteso da molte imprese che hanno puntato su questa opportunità”, ha dichiarato Filippo Scivoli, sottolineando come la misura abbia intercettato bisogni concreti del settore. Scivoli ha inoltre evidenziato la necessità di procedere rapidamente con le fasi amministrative successive, affinché le risorse possano essere rese disponibili in tempi utili.

Sulla stessa linea il segretario regionale di CNA Sicilia, Piero Giglione, che ha rimarcato il valore del lavoro congiunto tra istituzioni e rappresentanze di categoria. “La risposta delle imprese dimostra l’efficacia di politiche costruite attraverso l’ascolto dei territori”, ha affermato, annunciando un monitoraggio costante dell’iter e il supporto alle aziende beneficiarie.

L’associazione conferma infine il proprio impegno ad affiancare le imprese artigiane nell’accesso agli strumenti di sostegno disponibili a livello regionale.

