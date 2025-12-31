Caltanissetta, Natale a Provvidenza tra Natività e solidarietà

Il quartiere Provvidenza di Caltanissetta è stato al centro di una serie di iniziative legate alle festività natalizie con “Una Stella nel Borgo – Il Dono del Natale”, appuntamento inserito nel programma di Caltanissetta Città del Natale promosso dall’Amministrazione comunale. Per alcuni giorni l’area storica della città è stata trasformata in un borgo a tema, con una rappresentazione della Natività ambientata nel tessuto urbano del quartiere.

L’iniziativa ha proposto una lettura del Natale legata ai valori della condivisione e dell’accoglienza, collocata in uno dei contesti più antichi e multiculturali del capoluogo nisseno. I visitatori hanno potuto assistere alla rappresentazione e parteciparvi direttamente, indossando gli abiti di Maria e Giuseppe e diventando parte della scena, in un’esperienza che ha favorito l’interazione e la partecipazione collettiva.

Accanto agli eventi legati alla Natività, sono stati organizzati percorsi guidati in bicicletta per consentire la riscoperta del quartiere Provvidenza, con approfondimenti sulla sua storia e sui luoghi meno conosciuti. Le attività hanno coinvolto residenti e visitatori, offrendo un’occasione di conoscenza del patrimonio urbano e sociale della zona.

Ampio spazio è stato riservato alle iniziative solidali. Durante la manifestazione si è svolta la prima consegna dei giocattoli raccolti nell’ambito della campagna Ri-Giochi@mo, promossa dal Comitato di Caltanissetta della Croce Rossa Italiana. Il progetto ha coinvolto scuole del capoluogo e degli altri centri siciliani, permettendo la raccolta di giochi usati in buono stato destinati alla beneficenza.

L’organizzazione dell’evento è stata sostenuta dai main sponsor EVE, Edil Maggio e dal Distretto degli Agrumi, insieme alle aziende partner che hanno contribuito allo svolgimento delle attività e alle iniziative solidali collegate.

👁 Articolo letto 207 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.