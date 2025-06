📽 Carabinieri di Patti e Trapani, 5 arresti per immigrazione clandestina

I Carabinieri della Compagnia di Patti, coadiuvati dai reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Trapani, hanno eseguito un decreto di fermo nei confronti di cinque cittadini tunisini, emesso dalla Procura Distrettuale di Messina. L’atto, motivato dal pericolo di fuga e da gravi elementi indiziari, riguarda il reato di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, aggravato dalla disponibilità di armi, nonché uno sbarco avvenuto la sera del 12 giugno sulla costa trapanese.

Su richiesta delle Procure di Patti e Marsala, la misura cautelare in carcere è stata confermata, con successivo inoltro degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, competente per territorio. L’indagine, condotta dai Carabinieri di Patti su delega della Procura di Messina, ha accertato l’esistenza di un’organizzazione permanente dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Secondo gli accertamenti, il gruppo riceveva compensi in denaro dai migranti per organizzare traversate in mare a bordo di gommoni, collegando le coste tunisine a quelle siciliane. La notte del 12 giugno, gli indagati avrebbero condotto circa venti persone in direzione del litorale trapanese.

Al momento dello sbarco, i migranti, tra cui due donne e cinque minori, sono stati individuati e tratti in salvo dai Carabinieri delle Compagnie di Trapani, Marsala e Mazara del Vallo, in stretta collaborazione con la Compagnia di Patti. Gli stranieri sono stati successivamente soccorsi e trasferiti presso strutture competenti. – Nel video il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Patti, il Capitano Giuseppe Rinella.

