Treno Sicilia Express, slitta la vendita dei biglietti per Pasqua

Slitta l’avvio della vendita dei biglietti per il Sicilia Express, il convoglio straordinario promosso dalla Regione Siciliana con l’obiettivo di agevolare il rientro dei cittadini siciliani residenti nel Nord Italia in occasione delle festività pasquali. La commercializzazione dei titoli di viaggio, inizialmente prevista per il 22 marzo, non prenderà il via nella data indicata.

Il rinvio è stato disposto a causa di esigenze di natura tecnica e amministrativa che hanno reso necessario un differimento dei tempi programmati. La nuova data per l’apertura delle vendite non è stata ancora fissata in modo definitivo, ma sarà comunicata nei primi giorni della prossima settimana.

Il Sicilia Express rientra tra le iniziative regionali finalizzate a facilitare gli spostamenti dei siciliani fuori sede durante i periodi di maggiore affluenza, in particolare in coincidenza con le principali ricorrenze dell’anno. Il servizio ferroviario straordinario si inserisce in un contesto di interventi mirati a sostenere la mobilità dei residenti originari dell’Isola che vivono e lavorano in altre aree del Paese.

Restano pertanto in attesa di aggiornamenti gli utenti interessati all’acquisto dei biglietti, in vista della definizione del nuovo calendario di vendita che sarà reso pubblico a breve.

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