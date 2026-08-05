Gasolio, prorogato fino al 25 agosto lo sconto di 17 centesimi

Il Consiglio dei ministri ha approvato la proroga della riduzione fiscale sul gasolio, confermando fino al 25 agosto lo sconto complessivo di 17 centesimi al litro, composto da 14 centesimi di accise e 3 centesimi di Iva. La misura, introdotta il 28 luglio e in scadenza nei prossimi giorni, resterà quindi in vigore per altri 19 giorni con l’obiettivo di accompagnare il periodo dell’esodo estivo.

La decisione è maturata dopo un confronto tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. L’intervento punta a evitare la cessazione dell’agevolazione proprio durante il periodo di maggiore traffico sulle strade italiane.

Per finanziare l’estensione dello sconto, stimata in circa 245 milioni di euro, il Governo farà ricorso a una riduzione delle spese dei ministeri. Nel corso della riunione, il ministro Giorgetti ha dichiarato: «Abbiamo tagliato un po’ di spese ai ministeri. Non erano molto contenti, ma poi vedremo».

Dallo scorso marzo l’esecutivo ha destinato oltre 2 miliardi di euro al contenimento dei prezzi dei carburanti, reperendo le risorse attraverso diverse misure, tra cui maggiori entrate Iva, sanzioni dell’Antitrust nei confronti delle compagnie energetiche e fondi destinati allo sviluppo economico.

La presidente Meloni ha inoltre scritto sui social: «Cerchiamo di fare la nostra parte per contenere gli effetti dei rincari, in una fase internazionale ancora molto complessa. Dal 25 agosto entrerà nuovamente in vigore il meccanismo delle accise mobili, che continueremo a monitorare con attenzione per valutare ogni eventuale ulteriore intervento».

Secondo i dati disponibili, il diesel viene attualmente venduto a una media di 2,097 euro al litro sulla rete stradale, mentre la benzina si attesta a 1,999 euro al litro.

👁 Articolo letto 307 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.