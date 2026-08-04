Unime e UniCredit insieme per formazione e sostenibilità

L’Università degli Studi di Messina e UniCredit hanno sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato a consolidare la collaborazione tra il mondo accademico e quello produttivo nei settori della formazione, della ricerca e della sostenibilità. L’accordo è stato firmato dalla rettrice Giovanna Spatari e dal Regional Manager di UniCredit Sicilia Salvatore Malandrino, nell’ambito delle attività legate alla terza missione dell’Ateneo. Alla sottoscrizione hanno preso parte anche il prorettore al Bilancio e strumenti di reporting Carlo Vermiglio e il responsabile dello Sviluppo territoriale di UniCredit Sicilia Vincenzo Evola.

L’intesa prevede la realizzazione di percorsi condivisi dedicati alla didattica e alla ricerca, comprendenti workshop, seminari e iniziative rivolte a favorire il confronto tra studenti e imprese, con l’obiettivo di rafforzare le competenze e sostenere lo sviluppo del territorio.

Tra le iniziative previste rientra la nuova edizione di “Road to Social Change”, programma gratuito promosso da UniCredit attraverso la Banking Academy e dedicato ai temi della sostenibilità integrale. Il percorso comprende oltre 40 ore di formazione online, incontri in presenza, podcast e testimonianze di manager e aziende, con l’obiettivo di promuovere una cultura imprenditoriale orientata all’innovazione, alla competitività e alla responsabilità sociale.

Il programma offre inoltre la possibilità di ottenere una certificazione delle competenze e la qualifica di Social Change Manager, figura specializzata nella diffusione delle pratiche di sostenibilità all’interno delle organizzazioni.

La rettrice Giovanna Spatari ha dichiarato: “Con la sottoscrizione di questo protocollo, il nostro Ateneo compie un ulteriore passo nel rafforzamento del dialogo tra università, imprese e territorio. L’avvio della nuova edizione di Road to Social Change rappresenta un’opportunità concreta per le nostre studentesse e i nostri studenti di acquisire competenze strategiche sui temi della sostenibilità e dell’innovazione e contribuire attivamente al futuro del nostro territorio e del Paese”.

Salvatore Malandrino ha aggiunto: “La collaborazione con l’Università di Messina conferma l’impegno di UniCredit nel promuovere sostenibilità e innovazione come leve di sviluppo per il territorio. Con Road to Social Change vogliamo offrire ai giovani competenze e strumenti per affrontare con consapevolezza le sfide del futuro, facendo leva sulla connessione tra Università, Imprese e Comunità al fine di valorizzare il talento delle nuove generazioni”.

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