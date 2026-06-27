Furto delle offerte in chiesa, denunciato un 56enne palermitano

I Carabinieri della Stazione di Piana degli Albanesi hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 56 anni, residente a Palermo e già noto alle forze dell’ordine per precedenti analoghi, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato. L’intervento si inserisce nell’ambito delle ordinarie attività di controllo del territorio e di prevenzione dei reati contro il patrimonio.

Le indagini sono state avviate dopo un episodio avvenuto all’interno della Cattedrale di San Demetrio Megalomartire, dove erano state prese di mira le cassette destinate alle offerte dei fedeli. Un contributo determinante è arrivato dall’analisi delle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza della chiesa, affiancata dallo scambio di informazioni tra i militari della Stazione e altri reparti dell’Arma impegnati nell’esame di episodi con caratteristiche analoghe.

Gli accertamenti svolti hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e di individuare il presunto autore. Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe approfittato dell’apertura al pubblico dell’edificio religioso e dell’assenza temporanea del personale incaricato della vigilanza per forzare, utilizzando un oggetto contundente, due cassette in legno contenenti le offerte. Dopo essersi impossessato di circa 150 euro in contanti, si sarebbe allontanato rapidamente dal luogo.

L’attività investigativa ha portato alla denuncia del presunto responsabile, confermando l’efficacia della collaborazione tra i diversi reparti dell’Arma e dell’impiego dei sistemi di videosorveglianza nelle indagini finalizzate all’individuazione degli autori di reati commessi ai danni di luoghi di culto e beni della collettività.

👁 Articolo letto 248 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.