Stalking ad Acquedolci, divieto di avvicinamento per un 48enne

La Polizia di Stato ha eseguito una misura cautelare nei confronti di un uomo di 48 anni indagato per atti persecutori nei confronti dell’ex compagna. Il provvedimento è stato notificato dagli agenti del Commissariato di Sant’Agata di Militello al termine di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, guidata dal procuratore Angelo Vittorio Cavallo.

Le indagini hanno riguardato una serie di comportamenti ritenuti riconducibili al reato di stalking e avrebbero avuto luogo principalmente nel territorio di Acquedolci. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo non avrebbe accettato la fine della relazione sentimentale e avrebbe posto in essere condotte ripetute nei confronti della donna.

In particolare, gli accertamenti svolti dagli agenti hanno consentito di documentare episodi in cui l’indagato si sarebbe appostato nei pressi dell’abitazione della vittima, oltre all’invio reiterato di messaggi attraverso diversi canali di comunicazione. Gli investigatori avrebbero inoltre raccolto elementi relativi a tentativi di tamponamento con l’autovettura ai danni della donna.

In una circostanza, secondo quanto emerso nel corso delle indagini, l’uomo avrebbe tentato di investire l’ex compagna e successivamente sarebbe sceso dal veicolo chiedendo alla donna di sbloccare il suo contatto su una piattaforma di messaggistica, così da poter tornare a inviarle comunicazioni.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti ha ritenuto fondato il quadro indiziario delineato dagli investigatori, sostenuto da testimonianze e ulteriori riscontri raccolti nel corso dell’attività investigativa. È stata quindi emessa un’ordinanza che dispone il divieto di avvicinamento alla persona offesa.

La misura cautelare vieta all’indagato di avvicinarsi a meno di un chilometro dalla vittima e dai luoghi da lei abitualmente frequentati. Il provvedimento prevede inoltre l’applicazione del braccialetto elettronico e il divieto di comunicare con la donna attraverso qualsiasi mezzo.

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