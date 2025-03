“Abbiamo ricevuto il tuo curriculum” occhio è una truffa !

Un nuovo schema fraudolento sta colpendo un numero crescente di cittadini italiani, sfruttando la ricerca di lavoro come esca per sottrarre dati personali e, in alcuni casi, somme di denaro. L’inganno si manifesta inizialmente attraverso una telefonata proveniente da un numero di cellulare italiano non registrato in rubrica. All’interlocutore viene comunicato: “Abbiamo ricevuto il tuo curriculum, aggiungici su WhatsApp per parlare di lavoro”. Questo messaggio, apparentemente innocuo, rappresenta in realtà l’inizio di una truffa ben orchestrata.

Molte persone, soprattutto quelle che stanno attivamente inviando candidature, risultano vulnerabili a tale approccio, poiché la richiesta appare coerente con il contesto. Dopo l’invito ad aggiungere il numero su WhatsApp, l’interlocutore si presenta come rappresentante di un’agenzia per il lavoro o di un’azienda fittizia, proponendo un impiego. L’obiettivo reale, tuttavia, è ottenere informazioni sensibili. In alcune situazioni, viene inviato un link per compilare presunti moduli per l’assunzione, mentre in altri casi la vittima viene indirizzata verso piattaforme online per effettuare investimenti, con la promessa di guadagni rapidi.

Le testimonianze diffuse sui social, da Facebook a LinkedIn fino a X, hanno contribuito a evidenziare l’allarme. Il meccanismo sfrutta la speranza di un impiego per indurre le vittime a fornire dati o denaro. Le raccomandazioni restano le stesse: evitare di rispondere a telefonate sospette, non cliccare su link non verificati, non condividere informazioni personali o bancarie con sconosciuti e, nei casi più gravi, rivolgersi alla Polizia Postale. È inoltre consigliabile bloccare immediatamente il numero utilizzato per la truffa.

