Il Report statistico della Caritas sulla povertà in Sicilia nel 2025

La Giornata Mondiale dei Poveri, in programma domenica 16 novembre e giunta alla nona edizione, sarà celebrata sul tema «Sei tu, mio Signore, la mia speranza». Nel messaggio diffuso in occasione dell’Anno giubilare, Papa Leone XIV richiama l’attenzione sul significato della povertà come dimensione costitutiva della vita cristiana. In Sicilia, il direttore regionale di Caritas, Domenico Leggio, sottolinea l’importanza di un approccio comunitario. «La sfida non è solo pensare al povero, ma incontrarlo e riconoscerlo come risorsa», afferma, indicando la necessità di “ascolto” e partecipazione. «Non iniziative per i poveri, ma con i poveri», aggiunge, richiamando l’impegno quotidiano delle comunità.

Secondo il Report statistico 2025 di Caritas Italiana, nei 182 centri d’ascolto delle 17 diocesi siciliane sono state registrate 12.351 persone, pari al 4,4% del campione nazionale. Il 71,9% è di origine italiana e il 54,9% è composto da donne. I nuovi contatti rappresentano il 37,7%, mentre cresce la povertà di lunga durata: il 23,4% è seguito da oltre cinque anni.

Le forme di disagio presentano un’elevata complessità: il 41% manifesta almeno tre ambiti di bisogno. Permangono criticità legate alla povertà economica, alla mancanza di lavoro e alle difficoltà abitative. Circa il 14,4% delle famiglie vive condizioni di grave esclusione abitativa. Sul piano occupazionale si registra un’elevata quota di persone senza lavoro, accompagnata dalla diffusione di contratti part-time e situazioni di reddito insufficiente.

Il quadro è aggravato da bassi livelli di istruzione, con il 46,3% fermo alla licenza media e gli abbandoni scolastici oltre il 15%. Le dinamiche demografiche segnano un saldo naturale negativo e un progressivo invecchiamento della popolazione. In Sicilia sono 175.382 i nuclei che hanno percepito almeno un pagamento dell’Assegno di inclusione tra gennaio 2024 e giugno 2025, per un totale di 464.711 persone coinvolte.

👁 Articolo letto 244 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.