Controlli Autovelox e Scout a Messina dal 6 al 12 luglio

Il Comando della Polizia Municipale di Messina ha reso noto il programma dei controlli sulla circolazione stradale previsti da lunedì 6 a domenica 12 luglio 2026. L’attività rientra nelle iniziative dedicate alla prevenzione degli incidenti e prevede verifiche sia sul rispetto dei limiti di velocità sia sulle soste irregolari attraverso l’impiego dei dispositivi Autovelox e Scout.

Le postazioni Autovelox saranno operative lungo la S.S. 114 nei tratti di Giampilieri-Giampilieri Marina, Galati, Briga Marina e Pistunina. I controlli interesseranno inoltre la S.S. 113 nelle zone di S. Saba, Spartà e Mortelle, oltre a via Circuito Torre Faro, via Consolare Pompea e viale Giostra, nel tratto compreso tra via S. Jachiddu e l’Istituto scolastico “Maiorana”.

Parallelamente, il sistema Scout sarà utilizzato per accertare le violazioni al Codice della Strada legate ai divieti di sosta in diverse aree della città. Le verifiche riguarderanno Corso Cavour, piazza Duomo nell’area pedonale, Corso Garibaldi, via C. Battisti, viale Boccetta, via Consolato del Mare, via Argentieri e via XXIV Maggio.

L’amministrazione ricorda che la pianificazione dei controlli è effettuata nell’ambito delle disposizioni previste dal Decreto Prefettizio e invita gli utenti della strada a mantenere comportamenti conformi alle norme del Codice della Strada.

Il Comando della Polizia Municipale richiama l’attenzione degli automobilisti sul rispetto dei limiti di velocità, evidenziando come l’eccesso di velocità contribuisca ad aumentare la gravità degli incidenti. Viene inoltre ribadita la necessità di osservare le disposizioni in materia di sosta, evitando in particolare la doppia fila, l’occupazione dei marciapiedi, delle corsie preferenziali, delle piste ciclabili e delle aree in prossimità degli attraversamenti pedonali.

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