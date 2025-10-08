In Sicilia le riprese della fiction RAI sul giudice Rosario Livatino

Sono iniziate il 29 settembre in Sicilia le riprese della miniserie televisiva “Il giudice e i suoi assassini”, diretta da Michele Placido, alla sua prima regia per una fiction Rai. Il progetto, destinato a Rai 1, è una coproduzione Rai Fiction – Goldenart Production, prodotta da Federica Luna Vincenti, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e della Sicilia Film Commission.

La serie ripercorre la vicenda umana e professionale di Rosario Livatino, magistrato agrigentino ucciso dalla mafia nel 1990. Figura simbolo di giustizia e legalità, Livatino è stato proclamato Beato dalla Chiesa e definito da Giovanni Paolo II “martire della giustizia e indirettamente della fede”.

Nel cast figurano Giuseppe De Domenico nel ruolo del giudice, affiancato da Leonardo Maltese, Nino Frassica, Michela De Rossi, Brenno Placido, Ninni Bruschetta e Francesco Benigno. Le riprese si svolgeranno per dieci settimane tra Naro, Canicattì, Palma di Montechiaro, Favara, Agrigento e Roma, in molte delle location reali legate alla vita del magistrato, inclusa la strada statale 640, luogo dell’attentato.

“Dopo tanti anni torno a lavorare con Rai Fiction, per la prima volta da regista, con una miniserie che racconta una pagina essenziale della nostra storia”, ha dichiarato Placido. “Livatino era un servitore dello Stato, esempio di integrità e coerenza. Con questo progetto vogliamo rendere omaggio a chi ha vissuto la giustizia come missione morale e civile”.

La produzione intende offrire un racconto realistico e rispettoso, legando la dimensione umana del giudice al contesto territoriale e culturale della Sicilia.

