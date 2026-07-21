Lipari ospita la presentazione della 27ª edizione di “Vacanze coi Fiocchi”

Le Isole Eolie ospiteranno il 23 luglio la presentazione della 27ª edizione di “Vacanze coi Fiocchi”, la campagna nazionale dedicata alla sicurezza della circolazione durante il periodo estivo, promossa dal Centro Antartide. L’appuntamento è fissato alle ore 11 presso la Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.) dell’Asp di Messina, a Lipari, e sarà incentrato sul tema “Guida leggero, viaggia sicuro”.

L’edizione 2026 porrà particolare attenzione alla riduzione della velocità, all’ecodriving e all’adozione di comportamenti responsabili al volante, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e contenere consumi ed emissioni. Nel corso dell’incontro sarà inoltre illustrato “Eolie da vivere”, progetto promosso dall’Unità Operativa Educazione e Promozione della Salute dell’Asp di Messina, rivolto sia ai residenti sia ai visitatori per incentivare una mobilità sostenibile e sicura su strada, a piedi, in bicicletta e durante la navigazione.

Alla conferenza prenderanno parte Marco Pollastri, presidente del Centro Antartide, Giancarlo Niutta, direttore amministrativo dell’Asp Messina, Chiara Schirò, responsabile dell’Unità Operativa Educazione e Promozione della Salute, il comandante della Polizia Municipale di Lipari Franco Cataliotti, il comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari – Isole Eolie, tenente di vascello CP Gianmaria Arangio, il comandante della Stazione Carabinieri di Lipari, maresciallo Luciano Massimo Le Donne, e Christian Del Bono, presidente di Federalberghi Isole Eolie e Isole Minori della Sicilia. In collegamento interverrà anche Patrizio Roversi, testimonial della campagna, mentre un filmato ripercorrerà le precedenti edizioni dell’iniziativa.

Durante l’estate saranno organizzate attività di informazione, distribuzione di materiale divulgativo ed etilotest monouso, oltre a percorsi esperienziali con lenti che simulano gli effetti dell’alterazione provocata da alcol e sostanze. La fase conclusiva della campagna nazionale si svolgerà nell’ultimo fine settimana di luglio con la distribuzione dei materiali informativi presso caselli autostradali, aree di servizio e numerosi comuni italiani. L’iniziativa, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, UPI, ANCI e ANCI Emilia-Romagna, coinvolge ogni anno centinaia di enti e istituzioni in tutta Italia.

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