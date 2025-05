Patti, primo premio assoluto per la Corale dell’I.C. Lombardo Radice

La Corale dell’I.C. “G. Lombardo Radice” continua a mietere successi, consolidando la sua reputazione nel panorama musicale. Domenica 11 maggio, il gruppo, sotto la direzione del Maestro Sergio Camuti, ha conquistato il primo premio assoluto con il punteggio di 100/100 al Concorso Internazionale “Amigdala”, che si è svolto ad Aci Bonaccorsi (CT). Il coro, composto da giovani allievi, ha eseguito un’esibizione particolarmente emozionante, caratterizzata da un mix di vocalità, ritmo e “body percussion”, riuscendo a trasmettere il loro amore per la natura e un messaggio di pace attraverso un repertorio che spaziava tra diverse culture.

La performance ha visto i ragazzi cimentarsi in un brano di tipo “midleydi”, che ha messo in evidenza non solo le capacità vocali ma anche la coordinazione dei movimenti, creando un’esperienza visivamente e sonoramente coinvolgente. Il successo ottenuto è il frutto di un impegno costante, del sacrificio e della determinazione dei giovani cantanti, supportati dall’esperienza e dalla professionalità del Maestro Camuti. A fianco del maestro, anche le insegnanti Rosanna Perroni e Verdiraimo Vincenza hanno svolto un ruolo cruciale, curando la parte organizzativa e contribuendo al successo delle lezioni.

I genitori degli allievi, come sempre, hanno mostrato un forte sostegno, accompagnando i figli nelle varie esibizioni e condividendo con loro la gioia di ogni traguardo raggiunto.

