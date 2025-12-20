Caro-Voli, sit-in di protesta in aeroporto a Palermo il 22 dicembre

Il tema del caro-voli torna al centro dell’attenzione in Sicilia alla vigilia delle festività natalizie, con un nuovo sit-in annunciato all’aeroporto di Palermo. L’aumento dei prezzi dei biglietti aerei continua infatti a incidere in modo rilevante su studenti e lavoratori che risiedono fuori dall’isola e che intendono rientrare per le feste.

Secondo quanto denunciato dalle associazioni promotrici, nelle settimane precedenti il Natale le tariffe da e per la Sicilia hanno registrato incrementi fino a nove volte rispetto ai prezzi base, con costi che in numerosi casi superano i 500 euro per una sola tratta. Una dinamica che, per molti giovani siciliani emigrati, comporta rinunce economiche prolungate o l’impossibilità di programmare il rientro.

Per segnalare la situazione e richiamare l’attenzione delle istituzioni, l’associazione Nun si parti, insieme a Federconsumatori Sicilia, ha promosso una manifestazione in programma lunedì 22 dicembre, alle ore 10, davanti all’area Arrivi dell’aeroporto Falcone e Borsellino. L’iniziativa è rivolta ad associazioni, sindacati e cittadini e intende accogliere simbolicamente i siciliani di ritorno sull’isola.

“Il caro-voli pesa soprattutto su migliaia di giovani costretti a lasciare la Sicilia per studio o lavoro – afferma Anthony Graziano di Nun si parti –. Molti non dispongono di risorse sufficienti per sostenere spese così elevate e rinunciano a tornare. Il rientro per Natale non può diventare un privilegio”.

Sul tema è intervenuta anche Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Nel corso di un’audizione alla Camera, il segretario generale Guido Stazi ha evidenziato come l’aumento dei prezzi sia legato allo squilibrio strutturale tra domanda e offerta nei periodi di punta. “Da anni chiediamo un confronto istituzionale per definire voli a tariffe concordate nei momenti critici – dichiara Alfio La Rosa, presidente di Federconsumatori Sicilia –. La continuità territoriale è un diritto che necessita di interventi strutturali”.

