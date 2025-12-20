Messina, custodia cautelare per tre indagati per tentata estorsione

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Messina stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Il provvedimento riguarda tre soggetti, rispettivamente di 39, 33 e 24 anni, ritenuti responsabili dei reati di tentata estorsione e di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti.

Secondo quanto indicato nell’ordinanza, i due indagati di 39 e 33 anni risultano già detenuti, il primo presso la casa circondariale di Palermo e il secondo in quella di Agrigento, mentre il 24enne si trova in stato di detenzione domiciliare. I fatti contestati sono aggravati dal metodo mafioso e dall’impiego di un minore, elementi che hanno inciso sulla valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari.

L’attività investigativa, condotta dal Nucleo Investigativo dell’Arma, si inserisce nell’ambito delle iniziative di contrasto ai reati di matrice mafiosa e alle condotte illecite poste in essere anche da soggetti già sottoposti a misure restrittive. In particolare, l’accesso non autorizzato a strumenti di comunicazione da parte di detenuti è considerato funzionale al mantenimento di contatti con l’esterno e alla possibile prosecuzione di attività criminali.

Le indagini hanno consentito di delineare un quadro ritenuto idoneo a sostenere l’adozione delle misure cautelari personali, ora eseguite nelle forme previste dalla legge, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati fino a sentenza definitiva.

👁 Articolo letto 107 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.