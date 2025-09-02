Arrestato 25enne agli imbarcaderi di Messina con oltre 2,5 kg di droga

A Messina i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un giovane di 25 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è avvenuta nei giorni scorsi durante un posto di controllo predisposto presso gli imbarcaderi, dove i militari hanno fermato un’autovettura appena sbarcata dal traghetto proveniente da Villa San Giovanni.

Insospettiti dal comportamento del conducente, i Carabinieri hanno avviato una perquisizione personale e del veicolo. L’attività ha portato al rinvenimento di due chilogrammi di hashish, confezionati in 20 panetti, e di un ulteriore involucro con oltre mezzo chilo di cocaina, nascosti all’interno dell’auto.

La droga sequestrata è stata inviata al R.I.S. dei Carabinieri di Messina per gli accertamenti di laboratorio. Secondo le prime valutazioni, dal quantitativo rinvenuto sarebbe stato possibile ricavare migliaia di dosi da immettere sul mercato illecito.

Il giovane, arrestato in flagranza di reato, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.

