Borse agli specializzandi, l’Ordine dei Biologi sollecita gli Atenei
Restano in attesa di erogazione i 5 milioni di euro stanziati dalla Regione Siciliana per le borse di studio destinate agli specializzandi delle professioni sanitarie di area non medica. Sulla vicenda interviene Alessandro Pitruzzella, presidente dell’Ordine dei Biologi della Sicilia, che sollecita le Università di Palermo, Catania e Messina a completare la trasmissione dei dati necessari.
«Le risorse ci sono, sono stati stanziati 5 milioni di euro, ma gli specializzandi continuano ad aspettare. Chiediamo alle Università di completare senza ulteriori ritardi la trasmissione dei dati», afferma Pitruzzella.
Lo stanziamento regionale punta a garantire un sostegno economico ai professionisti impegnati in percorsi di specializzazione sanitaria che, per anni, non hanno usufruito del trattamento riconosciuto ai colleghi medici. La misura deriva da una norma sostenuta dall’onorevole Ignazio Abbate e successivamente approvata dal Parlamento siciliano.
Secondo quanto riferito dall’Ordine, l’erogazione sarebbe attualmente rallentata dalla presenza di dati incompleti o non correttamente trasmessi dagli Atenei. «Uno stanziamento, se rimane fermo, non cambia la vita di nessuno. Quelle somme devono diventare borse di studio e arrivare concretamente agli specializzandi», sottolinea il presidente.
Pitruzzella chiede quindi ai rettori dei tre Atenei siciliani di verificare la documentazione mancante e completare gli adempimenti. «Molti giovani affrontano per anni costi, sacrifici e un impegno formativo estremamente gravoso», aggiunge.
L’Ordine dei Biologi della Sicilia ha annunciato che continuerà a seguire la procedura fino allo sblocco delle somme, ricordando il ruolo svolto dai biologi e dalle altre professioni sanitarie non mediche all’interno del Servizio sanitario.
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