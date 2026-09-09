“Un mare di opportunità”, a Patti protagonista il pescato locale

Venerdì 11 settembre, a partire dalle 20, la piazzetta dei Marinoti di Marina di Patti ospiterà “Un mare di opportunità, viaggio alla scoperta del pesce dimenticato”, iniziativa dedicata alla pesca artigianale, alla valorizzazione del pescato locale e alla tutela delle tradizioni marinare.

La manifestazione è promossa dal Comune di Patti con la collaborazione della Cooperativa Pescatori Marina, del GAC Golfo di Patti, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, della Comunità Europea, della Regione Siciliana – Dipartimento della pesca mediterranea e del COGEPA Portorosa.

Al centro dell’appuntamento vi saranno le specie ittiche meno conosciute e il loro valore alimentare, economico, sociale e culturale. Il progetto punta inoltre a favorire il confronto tra pescatori, operatori della ristorazione e consumatori, promuovendo una maggiore conoscenza della piccola pesca costiera e un consumo consapevole e sostenibile delle risorse marine.

Il programma prevede una tavola rotonda tematica, seguita dalla degustazione gratuita di caserecce con ghiotta di capone. In programma anche una dimostrazione dal vivo dello chef Roberto Antonuccio dell’Associazione Italiana Cuochi. La serata sarà accompagnata dall’intrattenimento musicale dell’Orchestra Mambo.

Finanziato nell’ambito del FEAMPA – PN 2021–2027, il progetto coinvolge pescatori e operatori dei comparti ittico ed enogastronomico con l’obiettivo di preservare e trasmettere la memoria marinara locale. Particolare attenzione sarà rivolta a cittadini, turisti, giovani e studenti, attraverso attività informative dedicate al cosiddetto “pesce dimenticato” e alla conoscenza delle specie ittiche minori.

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