Messina affronta nuove criticità con erogazione idrica sospesa

A Messina persistono i disagi relativi all’erogazione idrica, con numerose zone della città che si sono risvegliate senza acqua corrente. Dopo la comunicazione di ieri mattina, in cui Amam ha annunciato iniziative legali nei confronti di E-Distribuzione per interruzioni non preavvisate che hanno compromesso il sistema idrico cittadino, non sono giunti ulteriori aggiornamenti ufficiali.

La mancanza di risposte ha alimentato il malcontento tra gli utenti, che lamentano soprattutto la carenza di informazioni sui tempi di ripristino del servizio. Sulla pagina Facebook ufficiale di Amam si registrano numerosi commenti di cittadini esasperati, alcuni dei quali sottolineano: «Ancora aspettiamo l’acqua stamattina, come si fa con questo caldo soprattutto, a non avere possibilità di lavarsi! C’è chi lavora e non può farsi nemmeno la doccia!». Viene inoltre evidenziata l’assenza di comunicazioni da diverse ore dall’ultimo post pubblicato dall’azienda.

I numeri telefonici messi a disposizione, lo 090 3687711 e il Numero Verde 800 085584, risultano parzialmente inefficienti, con segnalazioni di utenti che non riescono a ottenere informazioni. Alcuni commenti fanno notare come la sospensione della corrente elettrica da parte di E-Distribuzione abbia impedito persino agli uffici Amam di fornire aggiornamenti.

La situazione di disagio ha spinto alcuni cittadini a proporre forme di protesta pubblica, con appelli a radunarsi presso gli uffici Amam o davanti a Palazzo Zanca. Le circoscrizioni, intanto, non dispongono di novità rispetto alle comunicazioni ufficiali, ormai datate di oltre 24 ore.

A complicare ulteriormente il quadro, si aggiungono le criticità legate al sistema fognario, con continue segnalazioni e tensioni evidenziate da recenti scontri tra dirigenti Amam e rappresentanti di quartiere, come il confronto avvenuto a Pace tra il direttore generale Davide Maimone e il vicepresidente del sesto Quartiere Giovanni Donato.

