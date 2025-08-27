A SiciliaFiera di Misterbianco la 14ª edizione di “Sposinlove” 2025

Dal 13 al 16 novembre 2025 il Centro Fieristico SiciliaFiera di Misterbianco ospiterà la quattordicesima edizione di “Sposinlove”, manifestazione organizzata da EuroFiere e considerata tra i principali appuntamenti dedicati al settore wedding nel Sud Italia. L’iniziativa, che si svolge da tredici anni, si conferma un punto di riferimento per le coppie in procinto di sposarsi, offrendo una panoramica aggiornata sulle novità e sulle tendenze del comparto.

Il programma prevede un calendario di eventi che includerà sfilate, presentazioni, incontri e momenti conviviali. In particolare, le passerelle saranno dedicate alle anteprime delle collezioni sposa e sposo 2026, presentate da marchi nazionali e internazionali, con l’obiettivo di proporre i trend che caratterizzeranno la prossima stagione. Accanto alle proposte di abiti, saranno presenti professionisti del settore specializzati in accessori, bomboniere, fotografia, allestimenti floreali e viaggi di nozze.

Il presidente di EuroFiere, Alessandro Lanzafame, sottolinea l’attenzione rivolta alla selezione degli espositori, spiegando che l’intento è quello di offrire agli sposi un’esperienza completa. “In occasione dell’inaugurazione, il 13 novembre, estrarremo la fortunata vincitrice tra le donne che visiteranno il salone, a cui sarà destinato un regalo che sarà svelato al momento dell’apertura”, ha dichiarato Lanzafame.

La manifestazione includerà anche un appuntamento con l’Academy della Truccheria Cherie di Orazio Tomarchio. Venerdì si terrà la finale dell’anno accademico, dedicata al trucco sposa, occasione nella quale saranno presentate le nuove tendenze make-up per il 2026.

