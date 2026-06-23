A Roma il Confassociazioni Award 2026 consegnato ad Antoci

L’eurodeputato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Antoci è stato insignito del CONFASSOCIAZIONI Award 2026 nel corso della cerimonia ufficiale che si è svolta presso la Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei deputati a Roma.

Il premio è stato assegnato ad Antoci per quella che è stata definita una “straordinaria attività di difesa della legalità e di contrasto alla mafia al servizio del Paese”. La motivazione richiama il percorso portato avanti negli anni dall’europarlamentare, considerato una figura di riferimento nell’azione di contrasto alle infiltrazioni mafiose e nella salvaguardia delle istituzioni democratiche.

Nel ricevere il riconoscimento, Antoci ha sottolineato il valore collettivo del premio. “Ricevere questo premio è per me motivo di grande orgoglio, ma soprattutto rappresenta un riconoscimento al lavoro svolto insieme a tanti uomini e donne delle istituzioni, delle forze dell’ordine, della magistratura e della società civile che ogni giorno si impegnano per affermare i principi della legalità e della giustizia”.

La quinta edizione dei CONFASSOCIAZIONI Awards ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo culturale, imprenditoriale, della ricerca e dell’informazione, premiando personalità che si sono distinte per il contributo offerto allo sviluppo del Paese e alla diffusione dei valori civili e sociali.

Nel suo intervento, Antoci ha evidenziato come il contrasto alle organizzazioni mafiose rappresenti ancora una sfida attuale. “La lotta contro le mafie non è una battaglia che appartiene al passato, ma una sfida attuale che richiede attenzione costante, coraggio e responsabilità”. Ha inoltre richiamato l’importanza della trasparenza, della tutela dei diritti e del contrasto agli abusi di potere.

Il riconoscimento è stato infine dedicato alle vittime innocenti delle mafie e a quanti operano quotidianamente, spesso lontano dall’attenzione pubblica, per promuovere legalità e giustizia.

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