AOU G. Martino, tre certificazioni ISO per laboratori e diagnostica

L’Azienda Ospedaliera Universitaria G. Martino di Messina ha ottenuto tre certificazioni ISO 9001:2015 che attestano la conformità dei processi organizzativi e gestionali adottati in alcuni settori strategici dell’ente. La consegna ufficiale delle attestazioni è avvenuta nella mattinata odierna presso la Direzione Generale da parte dell’Organismo di Certificazione CSQA.

Il riconoscimento riguarda l’Unità Operativa Complessa di Anatomia Patologica, diretta dal professor Antonio Jeni, l’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Gestione Centralizzata dei Laboratori, coordinata dalla professoressa Teresa Pollicino, e la UOSD Veq Aziendale, Immunometria e Servizi di Diagnostica di Laboratorio, affidata al professor M’hammed Aguennouz.

Le certificazioni rappresentano il risultato di un percorso di verifica e monitoraggio che ha coinvolto il personale delle strutture interessate, impegnato nel rispetto di specifici parametri finalizzati al miglioramento continuo della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate.

Nel corso della cerimonia, il direttore amministrativo Elvira Amata ha sottolineato il significato del traguardo raggiunto. “Si tratta di un risultato rilevante che valorizza il lavoro dei professionisti e riconosce un impegno portato avanti con continuità nel tempo. La Direzione ha il compito di garantire strumenti e risorse adeguati, ma il merito va soprattutto agli operatori che hanno contribuito a conseguire questo riconoscimento”, ha dichiarato.

Amata ha inoltre evidenziato come la certificazione sia strettamente collegata alla tutela dell’utenza, aggiungendo che “il valore di questo percorso si traduce nella centralità della sicurezza del paziente”.

Le attestazioni avranno validità per tre anni. Durante il periodo di certificazione saranno effettuati controlli periodici annuali per verificare il mantenimento dei requisiti e degli standard previsti dal sistema di qualità.

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