Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 7 al 13 settembre

La Polizia Stradale di Messina ha reso noto il programma dei controlli della velocità previsti lungo le principali arterie autostradali della provincia nella settimana compresa tra lunedì 7 e domenica 13 settembre 2026.

L’attività interesserà le autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo, con particolare attenzione ai tratti caratterizzati da un maggiore tasso di incidentalità. L’obiettivo dei servizi è favorire il rispetto dei limiti di velocità e contribuire alla prevenzione degli incidenti attraverso l’impiego degli strumenti destinati al rilevamento delle infrazioni.

Secondo il calendario comunicato dalla Polizia Stradale, i dispositivi di controllo saranno operativi nelle giornate di mercoledì 9, giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12 settembre. Le verifiche verranno effettuate alternativamente lungo la A20 Messina-Palermo e la A18 Messina-Catania e riguarderanno entrambi i sensi di marcia.

La comunicazione preventiva delle tratte sottoposte a controllo rientra nell’attività informativa svolta dalla Polizia Stradale per richiamare l’attenzione degli automobilisti sulla necessità di mantenere una velocità adeguata e rispettare i limiti previsti lungo la rete viaria.

I servizi programmati riguarderanno quindi quattro giornate nell’arco della settimana indicata, con controlli distribuiti sulle due principali autostrade che collegano Messina rispettivamente con Palermo e Catania. L’attività sarà concentrata nei tratti individuati sulla base dei dati relativi all’incidentalità stradale.

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