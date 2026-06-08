Domenica gratuita, boom di visitatori nei siti culturali siciliani

Affluenza elevata nei siti culturali della Sicilia in occasione della consueta iniziativa che prevede l’ingresso gratuito ogni prima domenica del mese. Musei e parchi archeologici dell’Isola hanno registrato migliaia di presenze, confermando l’interesse del pubblico verso il patrimonio storico e artistico regionale.

A commentare i risultati è stato l’assessore regionale ai Beni culturali e all’Identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, che ha sottolineato come la partecipazione registrata rappresenti un segnale positivo per le politiche di valorizzazione del settore. «Tantissimi visitatori hanno affollato i luoghi della cultura della Sicilia ieri. È il segno che stiamo lavorando nella giusta direzione. Musei e parchi archeologici si confermano un forte attrattore per famiglie e giovani», ha dichiarato. L’assessore ha inoltre evidenziato l’ampliamento dell’offerta culturale attraverso spettacoli, eventi e attività didattiche finalizzate a favorire una maggiore partecipazione del pubblico.

Tra i siti che hanno raccolto il maggior numero di visitatori figura il Valle dei Templi, con 5.191 ingressi. Il parco archeologico di Selinunte, insieme alle Cave di Cusa e a Pantelleria, ha registrato complessivamente 4.849 presenze, di cui quasi 3.000 al museo del Satiro. Al parco di Segesta sono stati conteggiati 1.722 accessi.

Particolarmente rilevante anche il dato del parco archeologico di Naxos e Taormina, che ha raggiunto quota 6.500 visitatori, concentrati soprattutto presso il Teatro Antico di Taormina. Oltre duemila ingressi sono stati registrati sia nel parco di Morgantina e Villa Romana del Casale di Piazza Armerina sia nel parco di Catania e della Valle dell’Aci. Il parco archeologico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai ha invece totalizzato 3.500 presenze.

Numeri più contenuti per altri siti dell’Isola: il parco archeologico di Tindari ha accolto 445 visitatori, mentre quello di Himera, Solunto e Iato ne ha registrati 193. Al parco archeologico Lilibeo di Marsala sono stati contati 306 ingressi, mentre il parco archeologico di Gela ha ospitato 151 persone, con la maggiore affluenza concentrata nel museo dei Relitti greci.

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