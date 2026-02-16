Aggredisce e minaccia di morte la madre, 20enne arrestato a Catania

Un ventenne di Catania, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato dalla Polizia di Stato al termine di un violento episodio avvenuto nell’abitazione familiare nel quartiere Librino. Il giovane, secondo quanto ricostruito dagli agenti, avrebbe aggredito la madre e altri familiari manifestando un forte stato di agitazione riconducibile a una crisi di astinenza da droga.

L’intervento delle forze dell’ordine è stato richiesto dalla donna, preoccupata per la propria sicurezza e per l’escalation delle condotte violente del figlio. La Sala Operativa della Questura di Catania ha rassicurato telefonicamente la richiedente, inviando sul posto una pattuglia della squadra volanti.

Giunti nell’abitazione, i poliziotti hanno riscontrato evidenti segni di devastazione. Il giovane, in stato di forte alterazione, avrebbe lanciato oggetti e danneggiato diversi suppellettili, arrivando anche a sfondare la porta di casa. Gli agenti lo hanno fermato mentre continuava a inveire contro la madre e il suo compagno, minacciandoli di morte e facendo riferimento all’uso di armi.

Una volta ristabilita la calma, la donna ha riferito agli operatori che gli episodi di violenza sarebbero divenuti sempre più frequenti a causa della grave dipendenza del figlio, che avrebbe ripetutamente richiesto denaro per acquistare sostanze stupefacenti. In alcune circostanze, le minacce di morte sarebbero state rivolte alla madre anche in presenza della sorella minore del giovane, una bambina di otto anni.

Il ventenne è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e minacce gravi, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. Su disposizione del pubblico ministero di turno presso il Tribunale di Catania, è stato trasferito in carcere in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice.

