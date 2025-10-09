Lions Sicilia, tre giorni di incontri e impegni sociali a Petrosino

Petrosino, in provincia di Trapani, ospiterà dal 10 al 12 ottobre 2025 l’Incontro d’Autunno dei Lions del Distretto 108Yb Sicilia. All’evento, che coincide con la conclusione della “Settimana della salute mentale”, sono attesi centinaia di soci provenienti dai 123 club dell’isola. La sede sarà il Baglio Basile, dove si svolgeranno riunioni, convegni e momenti di confronto sul tema nazionale “Longevità: un ruolo nuovo nella società di domani”.

I lavori si apriranno venerdì pomeriggio con la consulta dei Past Governatori e il secondo Gabinetto distrettuale. Seguirà la tavola rotonda introdotta dal Governatore Diego Taviano e dal delegato Giuseppe Daidone, con gli interventi di Roshan Borsato dell’Università Cà Foscari di Venezia, di Renzo Taffarello del Lions Club Treviso Host e di Monsignor Vincenzo Paglia, presidente emerito della Pontificia Accademia per la Vita.

Sabato 11 ottobre la giornata sarà aperta dalla sfilata delle bandiere e dai saluti istituzionali. Tra gli appuntamenti principali, la firma del protocollo d’intesa tra il Distretto e l’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro. Sono inoltre previsti gli interventi di diversi coordinatori distrettuali e dei Past Direttori Internazionali Domenico Messina ed Elena Appiani.

Nel pomeriggio si terrà la riunione del Centro studi “Edoardo Grasso”, la presentazione del nuovo “Bastone elettronico” e la sottoscrizione di ulteriori protocolli d’intesa. Gli interventi conclusivi vedranno la partecipazione di dirigenti Lions e Leo, con la chiusura affidata al Governatore Taviano e a Domenico Messina. Domenica è prevista un’escursione conclusiva.

«Service di qualità, attenzione per il territorio e solidarietà concreta – ha dichiarato il Governatore Taviano – rappresentano il nostro impegno quotidiano, sotto il segno di “Concretezza e Fraternità nel servizio”».

