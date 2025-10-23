Giovane straniera tenta il suicidio, salvata dai Carabinieri a Messina 

Nel pomeriggio di ieri, a Messina, un intervento tempestivo dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile ha scongiurato un tentativo di suicidio all’interno di una Struttura di Accoglienza e Integrazione (S.A.I.). Una giovane donna di nazionalità straniera, ospite del centro, in preda a una crisi, aveva manifestato l’intenzione di togliersi la vita gettandosi nel vuoto.

L’allarme è stato lanciato dagli operatori della struttura tramite il numero di emergenza “112”. Due pattuglie del Nucleo Radiomobile sono giunte sul posto e, con il supporto del personale sanitario del “118”, hanno tentato di calmare la donna, che inizialmente aveva accettato di essere accompagnata in ospedale per ricevere assistenza medica.

Mentre stava raccogliendo i propri effetti personali, la giovane si è improvvisamente sottratta al controllo degli operatori e ha iniziato a correre tra i locali della struttura, cercando un punto da cui potersi lanciare. I militari l’hanno inseguita fino a una stanza in cui era presente un’unica finestra aperta e priva di protezioni.

Solo l’intervento immediato dei Carabinieri ha impedito che la donna potesse compiere l’estremo gesto. Successivamente, il personale sanitario l’ha condotta in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

