A Messina inaugurato il convegno per i cento anni di Ingegneria

È stato avviato il convegno “1925-2025. Cent’anni di Ingegneria all’Università degli Studi di Messina”. L’appuntamento rappresenta l’evento finale del programma dedicato al centenario della nascita dei corsi di Ingegneria in Ateneo. Alla seduta inaugurale hanno partecipato la rettrice Giovanna Spatari, il direttore del Dipartimento di Ingegneria Ernesto Cascone, il viceprefetto e capo di gabinetto della Prefettura di Messina Michela Fabio, il vicesindaco Salvatore Mondello, rappresentanti degli Ordini professionali, esponenti di Sicindustria Messina e membri della governance universitaria.

Nel corso del suo intervento, la rettrice ha affermato: “Il Dipartimento di Ingegneria è profondamente radicato nel territorio e fonda la propria storia su competenze e idee. Esprime eccellenza accademica e scientifica, proiettando gli studenti anche in attività e competizioni sportive internazionali”.

Il direttore Cascone ha ricordato le iniziative organizzate per celebrare l’anniversario, tra cui un concorso per la creazione del logo del centenario, un concerto nel Cortile del Rettorato e una mostra sul disegno realizzata alla Chiesa dei Catalani in collaborazione con la Biennale d’Arte di Messina. “La due giorni di convegno conclude il percorso celebrativo – ha dichiarato – e guarda al futuro rappresentato dagli studenti”.

Durante la giornata sono intervenuti studiosi di Storia dell’Università, docenti emeriti e laureati che hanno proseguito la propria attività in ambito professionale. Nelle sale antistanti l’Aula Magna sono stati esposti alcuni elaborati grafici già presentati nella mostra dei Catalani e i prototipi sportivi “Guglielmino 2.0” del team Messina Energy Boat e la moto del gruppo Stretto in Carena.

