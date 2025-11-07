Fermati a Pozzallo tre egiziani per favoreggiamento dell’immigrazione

Tre cittadini di origine egiziana sono stati sottoposti a fermo dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza, con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il provvedimento è legato allo sbarco avvenuto il 3 novembre presso il porto di Pozzallo, dove è giunta un’imbarcazione con 72 persone di nazionalità bangladese. L’unità era stata precedentemente soccorsa da una motovedetta della Capitaneria di Porto, dopo essersi incagliata nei pressi dell’Isola delle Correnti, nel territorio di Portopalo di Capo Passero.

Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, coordinate dalla Squadra Mobile della Questura e dalla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza, il natante sarebbe partito dalla Libia e avrebbe affrontato la traversata con condizioni di navigazione precarie. L’attività investigativa ha consentito di individuare nei tre uomini egiziani i presunti responsabili della conduzione dell’imbarcazione e dell’organizzazione del viaggio.

I fermati sono stati trasferiti nella Casa Circondariale di Ragusa e messi a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, che coordinerà le successive fasi del procedimento. Le autorità competenti proseguono gli accertamenti per ricostruire eventuali ulteriori coinvolgimenti e le modalità di organizzazione del viaggio.

