Screening gratuiti nei Nebrodi: oltre 160 controlli tra vista e udito

Un’iniziativa dedicata alla prevenzione sanitaria ha interessato tre centri dei Nebrodi grazie all’organizzazione del Lions Club Capo d’Orlando, con una significativa adesione da parte della popolazione locale. Nelle piazze di Sinagra, Capo d’Orlando e Gioiosa Marea sono stati eseguiti complessivamente oltre 160 controlli gratuiti finalizzati alla valutazione della vista e dell’udito.

Gli screening sono stati realizzati con il supporto di unità mobili attrezzate. In particolare, il camper dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, sezione di Messina, coordinato da Gianfranco Zagami, e il mezzo di Amplifon, guidato da Angelo Patanè, hanno consentito di effettuare gli accertamenti direttamente negli spazi pubblici, mettendo a disposizione apparecchiature diagnostiche e personale specializzato.

Le attività mediche sono state svolte dalla dottoressa Maria Briguglio, specialista in oculistica, e dal dottor Francesco Gazia, otorinolaringoiatra, che hanno eseguito i controlli clinici fornendo ai cittadini indicazioni utili in materia di prevenzione. Gli esami audiometrici sono stati effettuati dagli audioprotesisti Ivana Russo e Marco Recupero.

L’iniziativa è stata promossa dal Lions Club Capo d’Orlando, presieduto da Maria Trusso Sfrazzetto, con l’obiettivo di favorire la diffusione della cultura della prevenzione e incoraggiare la popolazione a sottoporsi a controlli periodici.

All’organizzazione dell’evento hanno contribuito anche le amministrazioni comunali dei territori coinvolti, attraverso il supporto dei servizi sociali. Hanno collaborato l’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Sinagra, Marzia Mancuso, la consigliera del Comune di Gioiosa Marea Adelaide Puglia, la coordinatrice della Rete Civica della Salute Marisa Briguglio e la Protezione Civile di Sinagra, che ha fornito supporto logistico durante le giornate dedicate agli screening.

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